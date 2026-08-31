Эксперт Евстигнеев предупредил об опасности послеродовой депрессии у отцов в декрете

Число мужчин, уходящих в декретный отпуск, выросло в восемь раз. При этом каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией, утверждают СМИ. Способны ли мужчины комфортно чувствовать себя в декрете и какие права они имеют в таком случае, разбиралась Москва 24.

Первый год – самый сложный

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/my_name_is_kirill_nekrasov; lebiga; papatolya_blog

Мужчины стали чаще уходить в декрет: число таких отцов выросло в восемь раз. Причем каждый десятый сталкивается с депрессией, сообщил телеграм-канал Baza.

Как рассказала журналистам клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова, самым сложным периодом для семьи является первый год после рождения ребенка. Именно в эти 12 месяцев происходит до 70% ссор и до 20% разводов. Причем, если отец не помогает с малышом, это ускоряет выгорание женщины и замедляет ее восстановление. Однако современные папы все чаще берут на себя заботу о детях и домашних делах – сейчас так поступают более 70% мужчин.

Одновременно с этим растет число женщин, которые прерывают декретный отпуск досрочно из опасений потерять работу и карьерный рост. Многие возвращаются к должностным обязанностям через месяц-два и предпочитают полную занятость, а не гибридный или дистанционный формат.

В соцсетях отцы, решившие уйти в декрет, тоже начали делиться мыслями и переживаниями: рассказывают о том, с какими трудностями сталкиваются, когда меняют рабочий кабинет на пеленки и погремушки. Одни пишут о понимании со стороны близких и даже интернет-аудитории.



пользователь Сети Жена только поддержала мое стремление уйти в декрет. Она зарабатывает деньги, а я взял на себя ответственность за дом и сына. В этом нет ничего противоестественного.

Другие же, напротив, рассказывают о непонимании со стороны коллег и даже родственников. По мнению пап, такие комментарии хоть и не меняют их позицию, но все-таки оставляют неприятный осадок.

"К моему декрету не были готовы друзья, мое окружение. По сей день сталкиваюсь с кучей дурацких вопросов и намеков, что выполняю женскую роль в семье", – поделился переживаниями один из отцов.

Есть и те, кто после пережитого декрета меняют мировоззрение и начинают еще больше ценить вклад женщины в развитие общих детей.

"За 150 дней декрета я понял, что большая часть работы в таком случае вообще невидима. Это выдерживать детские истерики, когда ты сам уже на пределе. Помнить, сколько миллилитров он съел, сколько набрал в весе, сколько ходил в туалет. В два часа ночи искать информацию о том, нормально ли, что малыш хрипит, меньше ест или часто просыпается", – написал один из пользователей.

Страховой стаж и новая профессия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Вместе с тем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что папы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на включение этого периода в страховой стаж. Также им предоставляется возможность получать ежемесячное пособие до достижения малышом полутора лет.

Депутат отметила, что мама имеет право находиться в отпуске до трех лет и ничто не мешает отцу поступить таким же образом. Однако важно понимать, что вторые полтора года не засчитываются в страховой стаж для начисления пенсии, а значит, не оплачиваются.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Совсем недавно удалось достичь того, чтобы папы после выхода из отпуска по уходу за ребенком имели право на бесплатное получение новой профессии за счет государства. Речь идет о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или обучении по востребованной специальности – выбор остается за мужчиной.

По мнению Бессараб, решение о том, что отец уходит в декрет, обычно связано с более высоким заработком или карьерными перспективами супруги. В таких семьях предполагается, что жене выгоднее продолжать работать, а мужу – взять отпуск. Поэтому государственная поддержка в виде переобучения позволяет сохранить конкурентоспособность на рынке труда и, как итог, после завершения отпуска вернуться к работе с востребованными навыками, объяснила она.

"В России менталитет во многом сохраняет патриархальные черты, и в некоторых регионах, особенно в сельской местности, уход мужчины за ребенком все еще может восприниматься как недопустимый. Однако современные реалии показывают, что участие отца, включая самые простые бытовые действия, важно для формирования здоровых семейных отношений", – отметила депутат.

Когда оба родителя взаимодействуют с ребенком, он растет более защищенным и психологически устойчивым, подчеркнула Бессараб.

Курс на эмпатию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев уверен, что статистика, фиксирующая многократный рост числа отцов в декрете, абсолютно реальна и отражает глобальный тектонический сдвиг.

Он пояснил, что современная семья все чаще отказывается от архаичных стереотипов в пользу прагматизма, карьерного паритета и осознанного партнерства.

"С точки зрения доказательной медицины декрет для мужчины – это абсолютно естественный и биологически обоснованный сценарий. Дело в том, что человеческий мозг обладает колоссальной нейропластичностью. Забота о новорожденном включает у мужчины ту же самую древнюю систему родительской опеки, что и у женщины", – рассказал эксперт.

По словам психолога, при тесном контакте с младенцем у отца закономерно снижается уровень тестостерона – эволюция намеренно приглушает соревновательную агрессию. В то время как выработка окситоцина и пролактина резко возрастает, настраивая мозг на эмпатию, чуткость и формирование глубокой привязанности.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Однако за эту гормональную и структурную перестройку психике приходится платить высокую цену. Послеродовая депрессия у мужчин – это не миф и не каприз, а строго верифицированный диагноз, с которым сталкивается около 10% молодых отцов. Ее физиологический фундамент складывается из двух мощнейших факторов: гормональной турбулентности и хронической депривации глубоких фаз сна. Когда мозг лишен ночного отдыха, префронтальная кора – главный тормозной центр и регулятор эмоций – буквально отключается от истощения.

В этот момент управление перехватывает миндалевидное тело, переводя нервную систему в режим круглосуточной боевой тревоги, предупредил он. При этом мужская послеродовая депрессия протекает иначе, чем женская. Из-за культурных установок и биологических особенностей папы редко плачут или открыто жалуются на тоску.

"Вместо этого включается так называемая "маскированная", или "раздражительная", депрессия. Ее клинические маркеры – это внезапные вспышки неконтролируемого гнева, цинизм, эмоциональное онемение по отношению к ребенку, психосоматические боли в спине или желудке, компульсивный уход в гаджеты, алкоголь или трудоголизм. Мозг мужчины просто пытается сбежать из среды, которую он подсознательно считывает как угрозу выживанию", – объяснил психолог.

Он добавил, что физиологически и когнитивно мужчины могут выдержать этот прессинг, ведь ресурс адаптации колоссален. Проблема кроется не в дефиците отцовских способностей, а в социальном вакууме. На мужчину как бы обрушивается двойной капкан ожиданий.

"С одной стороны, необходимость выдерживать монотонный, лишенный дофаминовых вознаграждений младенческий быт. С другой – давление устаревших общественных предрассудков, шепчущих, что "добытчик не должен сидеть с пеленками". Без внешней валидации и группы поддержки симпатическая нервная система отца начинает работать на пределе возможностей, быстро приводя к клиническому выгоранию", – предостерег эксперт.

По мнению Евстигнеева, мужской декрет становится идеальным стратегическим решением в нескольких ситуациях. Например, при финансовой и карьерной асимметрии. То есть когда доход или профессиональная позиция матери существенно выше и ее пауза в работе нанесет семейной системе больший урон.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Также это актуально при тяжелом физическом или психологическом восстановлении женщины после родов. В состоянии, когда материнская депрессия или соматические осложнения требуют экстренной разгрузки ее ресурсов. Наконец, это оптимальный выбор, когда оба партнера принимают решение осознанно и без скрытых обид.

В таком случае партнеры понимают, что декрет – это не "помощь жене" и не потеря мужественности, а сложнейший управленческий и нейробиологический проект. Он навсегда связывает отца с ребенком прочнейшими нейронными цепочками безусловной любви, заключил он.