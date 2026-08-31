Эксперт Евстигнеев предупредил об опасности послеродовой депрессии у отцов в декрете

Число мужчин, уходящих в декретный отпуск, выросло в восемь раз. При этом каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией, утверждают СМИ. Способны ли мужчины комфортно чувствовать себя в декрете и какие права они имеют в таком случае, разбиралась Москва 24.
Первый год – самый сложный
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/my_name_is_kirill_nekrasov; lebiga; papatolya_blog
Мужчины стали чаще уходить в декрет: число таких отцов выросло в восемь раз. Причем каждый десятый сталкивается с депрессией, сообщил телеграм-канал Baza.
Как рассказала журналистам клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова, самым сложным периодом для семьи является первый год после рождения ребенка. Именно в эти 12 месяцев происходит до 70% ссор и до 20% разводов. Причем, если отец не помогает с малышом, это ускоряет выгорание женщины и замедляет ее восстановление. Однако современные папы все чаще берут на себя заботу о детях и домашних делах – сейчас так поступают более 70% мужчин.
Одновременно с этим растет число женщин, которые прерывают декретный отпуск досрочно из опасений потерять работу и карьерный рост. Многие возвращаются к должностным обязанностям через месяц-два и предпочитают полную занятость, а не гибридный или дистанционный формат.
В соцсетях отцы, решившие уйти в декрет, тоже начали делиться мыслями и переживаниями: рассказывают о том, с какими трудностями сталкиваются, когда меняют рабочий кабинет на пеленки и погремушки. Одни пишут о понимании со стороны близких и даже интернет-аудитории.
Другие же, напротив, рассказывают о непонимании со стороны коллег и даже родственников. По мнению пап, такие комментарии хоть и не меняют их позицию, но все-таки оставляют неприятный осадок.
"К моему декрету не были готовы друзья, мое окружение. По сей день сталкиваюсь с кучей дурацких вопросов и намеков, что выполняю женскую роль в семье", – поделился переживаниями один из отцов.
Есть и те, кто после пережитого декрета меняют мировоззрение и начинают еще больше ценить вклад женщины в развитие общих детей.
"За 150 дней декрета я понял, что большая часть работы в таком случае вообще невидима. Это выдерживать детские истерики, когда ты сам уже на пределе. Помнить, сколько миллилитров он съел, сколько набрал в весе, сколько ходил в туалет. В два часа ночи искать информацию о том, нормально ли, что малыш хрипит, меньше ест или часто просыпается", – написал один из пользователей.
Страховой стаж и новая профессия
Вместе с тем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что папы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на включение этого периода в страховой стаж. Также им предоставляется возможность получать ежемесячное пособие до достижения малышом полутора лет.
Депутат отметила, что мама имеет право находиться в отпуске до трех лет и ничто не мешает отцу поступить таким же образом. Однако важно понимать, что вторые полтора года не засчитываются в страховой стаж для начисления пенсии, а значит, не оплачиваются.
По мнению Бессараб, решение о том, что отец уходит в декрет, обычно связано с более высоким заработком или карьерными перспективами супруги. В таких семьях предполагается, что жене выгоднее продолжать работать, а мужу – взять отпуск. Поэтому государственная поддержка в виде переобучения позволяет сохранить конкурентоспособность на рынке труда и, как итог, после завершения отпуска вернуться к работе с востребованными навыками, объяснила она.
"В России менталитет во многом сохраняет патриархальные черты, и в некоторых регионах, особенно в сельской местности, уход мужчины за ребенком все еще может восприниматься как недопустимый. Однако современные реалии показывают, что участие отца, включая самые простые бытовые действия, важно для формирования здоровых семейных отношений", – отметила депутат.
Когда оба родителя взаимодействуют с ребенком, он растет более защищенным и психологически устойчивым, подчеркнула Бессараб.
Курс на эмпатию
Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев уверен, что статистика, фиксирующая многократный рост числа отцов в декрете, абсолютно реальна и отражает глобальный тектонический сдвиг.
Он пояснил, что современная семья все чаще отказывается от архаичных стереотипов в пользу прагматизма, карьерного паритета и осознанного партнерства.
"С точки зрения доказательной медицины декрет для мужчины – это абсолютно естественный и биологически обоснованный сценарий. Дело в том, что человеческий мозг обладает колоссальной нейропластичностью. Забота о новорожденном включает у мужчины ту же самую древнюю систему родительской опеки, что и у женщины", – рассказал эксперт.
По словам психолога, при тесном контакте с младенцем у отца закономерно снижается уровень тестостерона – эволюция намеренно приглушает соревновательную агрессию. В то время как выработка окситоцина и пролактина резко возрастает, настраивая мозг на эмпатию, чуткость и формирование глубокой привязанности.
В этот момент управление перехватывает миндалевидное тело, переводя нервную систему в режим круглосуточной боевой тревоги, предупредил он. При этом мужская послеродовая депрессия протекает иначе, чем женская. Из-за культурных установок и биологических особенностей папы редко плачут или открыто жалуются на тоску.
"Вместо этого включается так называемая "маскированная", или "раздражительная", депрессия. Ее клинические маркеры – это внезапные вспышки неконтролируемого гнева, цинизм, эмоциональное онемение по отношению к ребенку, психосоматические боли в спине или желудке, компульсивный уход в гаджеты, алкоголь или трудоголизм. Мозг мужчины просто пытается сбежать из среды, которую он подсознательно считывает как угрозу выживанию", – объяснил психолог.
Он добавил, что физиологически и когнитивно мужчины могут выдержать этот прессинг, ведь ресурс адаптации колоссален. Проблема кроется не в дефиците отцовских способностей, а в социальном вакууме. На мужчину как бы обрушивается двойной капкан ожиданий.
"С одной стороны, необходимость выдерживать монотонный, лишенный дофаминовых вознаграждений младенческий быт. С другой – давление устаревших общественных предрассудков, шепчущих, что "добытчик не должен сидеть с пеленками". Без внешней валидации и группы поддержки симпатическая нервная система отца начинает работать на пределе возможностей, быстро приводя к клиническому выгоранию", – предостерег эксперт.
По мнению Евстигнеева, мужской декрет становится идеальным стратегическим решением в нескольких ситуациях. Например, при финансовой и карьерной асимметрии. То есть когда доход или профессиональная позиция матери существенно выше и ее пауза в работе нанесет семейной системе больший урон.
В таком случае партнеры понимают, что декрет – это не "помощь жене" и не потеря мужественности, а сложнейший управленческий и нейробиологический проект. Он навсегда связывает отца с ребенком прочнейшими нейронными цепочками безусловной любви, заключил он.