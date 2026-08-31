Суд обязал блогера Лили Аспен удалить видео о Надежде Стрелец

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nadin_strelets

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ведущей YouTube-канала Надежды Стрелец к блогеру Лилии Ниловой, известной под псевдонимом Лили Аспен, о защите авторских прав. Об этом сообщил портал Super.

Поводом для разбирательства послужило использование в роликах Ниловой фрагментов интервью Стрелец с известными гостями. Как следует из данных Rusprofile, блогер без разрешения ведущей взяла материалы из бесед с телеведущими Ляйсан Утяшевой, Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, блогером Wylsacom, актером Сергеем Буруновым и другими.

Стрелец потребовала прекратить использование спорных аудиовизуальных произведений. До обращения в суд Нилова отказалась самостоятельно удалять видео, однако во время судебного процесса не смогла доказать правомерность использования роликов.

В результате суд постановил, что Нилова незаконно использовала 12 видео, исключительные права на которые принадлежат Стрелец. Ее обязали удалить с YouTube два ролика "Надежда Стрелец: токсик, пластика, Собчак против Стрелец, двуличность" от 7 октября 2025 года и "Скандал Надежды Стрелец: заказ на хейт, 10 токсичных манипуляций, обесценка" от 22 марта 2026 года.

Более того, суд обязал Нилову выплатить Стрелец 15 тысяч рублей в качестве компенсации госпошлины.

Ранее Арбитражный суд Москвы вернул челябинскому композитору и певцу Александру Незванову иск к Shaman из-за подозрения в плагиате. Композитор выступал с требованием запретить исполнителю использовать композицию "Россия мама" и выплатить 100 тысяч рублей компенсации.

