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31 августа, 20:52

Общество

В РАН исключили вероятность распространения лихорадки Западного Нила в России

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Распространение лихорадки Западного Нила по России исключено, несмотря на два случая заболевания в Астраханской области. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам академика, это трансмиссивное заболевание передается через укусы комаров. Переносчиками инфекции являются комары рода Culex, которых нет в Москве – здесь обитают комары рода Aedes. На юге, например в Одессе и Средней Азии, такие комары есть.

Онищенко отметил, что резервуаром инфекции могут быть птицы, лошади, кошки, собаки, бурундуки и кролики.

Академик также обратил внимание на то, что сезон активности комаров завершается: в вечерние и ночные часы температура резко падает, самки комаров скоро перестанут быть активными, а птицы уже улетают.

При этом он не исключил, что могут быть выявлены еще несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

"Самое главное сейчас – предотвратить передачу. Если не будет комара, то с этим больным можно находиться в одном помещении без особого риска. Паниковать не надо, но и расслабляться тоже не надо. Медики знают что делать", – добавил Онищенко.

Ранее три жителя Липецка заболели лихорадкой Западного Нила. Двое пациентов находятся в областной инфекционной больнице, еще одна – в областной клинической больнице. Все больные отмечают укусы комаров.

Роспотребнадзор предупредил о комарах – переносчиках лихорадки Западного Нила

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