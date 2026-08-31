Москвичи смогут увидеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой 2 сентября

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Москвичи смогут увидеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой вечером 2 сентября. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Венера и Спика находятся на совершенно разных расстояниях от Земли, но 2 сентября, с нашей точки зрения, окажутся рядом – всего в 1,5–1,7 углового градуса (примерно три лунных диска). Пара будет видна сразу после захода Солнца низко над западным или западно-юго-западным горизонтом", – пояснила она.

По словам ученой, блеск Венеры составит около минус 4,6 звездной величины, а Спики – около плюс 1-й звездной величины, поэтому рядом с планетой она будет выглядеть слабее.

В свою очередь, научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал РИА Новости, что в сентябре можно будет наблюдать освещенный Солнцем Нептун и приблизившийся к Луне Сатурн.

"26 сентября Нептун окажется в противостоянии с Солнцем – это лучшее время для наблюдения планеты, яркость +7m должна быть доступна любительским инструментам", – отметил он.

Как подчеркнул Алексеев, 26 сентября также наступит полнолуние. В эту ночь спутник Земли окажется в нескольких градусах от Сатурна.

"Сатурн также приближается к точке противостояния, которое наступит в октябре, но уже становится удобным для наблюдения объектом на небе", – добавил ученый.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева посоветовала отправиться в Египет, в город Луксор, чтобы понаблюдать "затмение века" в 2027 году. Там явление станет по-настоящему ярким впечатлением.

