Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 21:34

Наука

Москвичи смогут увидеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой 2 сентября

Фото: 123RF.com/shakhawat001

Москвичи смогут увидеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой вечером 2 сентября. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Венера и Спика находятся на совершенно разных расстояниях от Земли, но 2 сентября, с нашей точки зрения, окажутся рядом – всего в 1,5–1,7 углового градуса (примерно три лунных диска). Пара будет видна сразу после захода Солнца низко над западным или западно-юго-западным горизонтом", – пояснила она.

По словам ученой, блеск Венеры составит около минус 4,6 звездной величины, а Спики – около плюс 1-й звездной величины, поэтому рядом с планетой она будет выглядеть слабее.

В свою очередь, научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал РИА Новости, что в сентябре можно будет наблюдать освещенный Солнцем Нептун и приблизившийся к Луне Сатурн.

"26 сентября Нептун окажется в противостоянии с Солнцем – это лучшее время для наблюдения планеты, яркость +7m должна быть доступна любительским инструментам", – отметил он.

Как подчеркнул Алексеев, 26 сентября также наступит полнолуние. В эту ночь спутник Земли окажется в нескольких градусах от Сатурна.

"Сатурн также приближается к точке противостояния, которое наступит в октябре, но уже становится удобным для наблюдения объектом на небе", – добавил ученый.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева посоветовала отправиться в Египет, в город Луксор, чтобы понаблюдать "затмение века" в 2027 году. Там явление станет по-настоящему ярким впечатлением.

Читайте также


наука

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика