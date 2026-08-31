Водители смогут предъявлять права и СТС в мессенджере МAX

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Правительство подписало изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС машины в мессенджере МAX. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Уточняется, что электронные документы будут действовать наравне с бумажными, но их использование возможно по желанию – они не заменят традиционные. Такая функция появится в мессенджере в ближайшие месяцы.

Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за забытые права, СТС или полис ОСАГО, если документы можно найти в электронных базах. Он подчеркнул, что развитие цифровых сервисов позволяет быстро проверить наличие документов.

По мнению Слуцкого, нововведение помогло бы снизить нагрузку на водителей, которые не нарушают закон, а также уменьшило бы коррупционные риски во время проверок.

