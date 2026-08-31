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31 августа, 20:19

Происшествия

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Валуйки в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина погиб, еще три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект транспортной инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области. Об этом сообщается на странице оперштаба региона в MAX.

По данным оперштаба, у троих мужчин множественные осколочные ранения разных частей тела. Бригады скорой медицинской помощи перевозят их в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее вражеский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекине Белгородской области. В результате удара погиб мужчина-фельдшер. Второй медик и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног.

Кроме того, пострадали два пациента, которые в тот момент находились в машине. У мужчины осколочные ранения лица и руки, у женщины – осколочное ранение уха. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

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