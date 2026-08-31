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31 августа, 19:58

Туризм

Таиланд сократит безвизовое пребывание для россиян до 30 дней

Фото: 123RF.com/viper00r

Решение властей Таиланда сократить срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для иностранных туристов вступит в силу 15 сентября. Об этом пишет "Королевская газета" со ссылкой на уведомления министерства внутренних дел страны.

Как отмечается в документе, подписанном премьер-министром и главой МВД Таиланда Анутхином Чанвиракуном, предыдущее постановление, которое предоставляло 60-дневный безвизовый режим гражданам 93 стран и территорий, полностью отменяется.

Правительство Таиланда составило новый список из 60 стран и территорий, граждане которых смогут въезжать без визы на 30 дней для туризма. Это относится и к россиянам.

О решении властей Таиланда сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранцев стало известно в мае. При этом каждая страна оценивалась отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что введенные меры не окажут влияния на организованный туризм. В первую очередь это направлено на борьбу с нелегальной работой на территории Таиланда.

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