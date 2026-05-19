Khaosod: власти Таиланда сократили срок безвизового режима для россиян до 30 дней

Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на министра туризма и спорта страны Сурасака Пханчаренворакула.

Министр отметил, что нововведения будут рассмотрены комитетом по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что Россия может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов – до 5,6 миллиона.

По словам Владимира Путина, туристы из России чаще стали посещать Сейшельские острова. У данного направления есть потенциал для развития. Россияне занимают там не менее 15% от всего числа туристов.

