Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:36

Транспорт

Росавиация назвала незначительным влияние закрытия аэропортов юга РФ на пассажиропоток

Фото: depositphotos/d.travnikov

Временная приостановка работы аэропортов на юге России лишь незначительно повлияла на пассажиропоток, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с журналистами в кулуарах конференции ЦИПР.

"Пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена", – цитирует его ТАСС.

Сразу 13 аэропортов страны временно приостанавливали свою работу 8 мая. Это произошло из-за попадания БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ о невозможности полетов на юг России отменен.

В итоге авиасообщение в регионе удалось полностью восстановить лишь 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита.

Читайте также


транспорт

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика