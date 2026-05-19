19 мая, 11:15

Общество

Роскачество рекомендовало не покупать креветки с черной головой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам не стоит приобретать креветки с черной головой, так как это может указывать на болезнь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество.

Ведомство также посоветовало не брать креветки с черными и белесыми пятнами на панцире, рыбным запахом, в поврежденной упаковке. Кроме того, стоит обратить внимание на условия хранения – температура в холодильнике должна составлять минус 18–25 градусов. Важно, чтобы на упаковке была маркировка с датой производства, указанием производителя, места вылова, вида и размера морепродуктов.

В Роскачестве призвали всегда смотреть на внешний вид варено-мороженых креветок, которые должны быть одинаковыми по виду и размеру, с бело-розовым или розово-оранжевым панцирем. Если хвосты загнуты, это означает, что креветки были сварены сразу после вылова. Если хвосты прямые, значит, продукт сварили уже после заморозки, поэтому вкус будет не таким ярким.

Можно брать экземпляры с коричневой головой, так как это означает, что они оплодотворенные, поэтому мясо будет еще полезнее.

Лучшей упаковкой для таких морепродуктов считается картонная коробка с вощеным слоем или непрозрачная с "окошком". При этом, если упакованные креветки слиплись или между ними присутствуют куски льд, это указывает на нарушения условий хранения или транспортировки.

Ранее паразитолог Евгений Морозов предупредил, что в красной икре могут содержаться круглые черви – анизакиды. Они живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах.

В связи с этим рекомендуется не брать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Продукт следует покупать только в магазинах и у проверенных продавцов, отдавая предпочтение стеклянным банкам.

