Паразитолог Морозов: в красной икре могут присутствовать анизакиды

Фото: depositphotos/daffodil

Красная икра может содержать разновидность круглых червей, которые называются анизакидами. Они живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах, рассказал в беседе с Пятым каналом паразитолог Евгений Морозов.

Он уточнил, что попадание паразита в организм может привести к крапивнице и различным аллергическим проявлениям. При появлении таких симптомов, как тошнота и диарея, следует обратиться к врачу. Морозов предупредил, что самолечение может быть смертельно опасным.

Опрошенные специалисты посоветовали не покупать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Они рекомендовали брать ее только в магазинах и у проверенных продавцов.

Предпочтение лучше всего отдать стеклянным банкам.

Ранее Росстат сообщил, что производство красной икры в стране выросло до 74,4 грамма на одного россиянина за первые 9 месяцев 2025 года, что в 1,4 раза оказалась больше, чем за аналогичный период 2024-го. Всего с начала текущего года специалисты произвели 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как в прошлом году показатели составили 7,8 тысячи.