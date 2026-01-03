Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО Минобороны уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Украинские БПЛА начали атаку на столицу в субботу, 3 января. По последним данным, уже ликвидировано 19 дронов.

В связи с этим временные ограничения действуют в аэропортах Внуково и Жуковский. Воздушные гавани не принимают и не выпускают рейсы.