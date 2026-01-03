Фото: ТАСС/Олег Елков

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

В субботу, 3 января, вражеские дроны попытались нанести удар по столице. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 12 беспилотников. На местах падения обломков работали экстренные службы, отмечал Сергей Собянин.

Всего в ночь на 3 января российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 22 украинских БПЛА. Большинство их них сбили над Крымом.