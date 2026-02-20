График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 10:25

Происшествия

Собака нашла мертвую змею в сугробе в Химках

Фото: телеграм-канал "Происшествия Москвы"

В Химках собака местной жительницы во время прогулки наткнулась на мертвую змею в сугробе. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

По ее словам, инцидент произошел около недели назад на Молодежной улице. Пес начал раскапывать снег, и хозяйка подошла посмотреть, что привлекло его внимание. Под снегом оказалась змея с раной на хвосте.

Откуда взялась рептилия – неизвестно. Женщина добавила, что, по словам соседей, в одном из домов недавно случился пожар, и змею могли выбросить после него. Однако точной информации об этом нет.

Ранее правоохранители изъяли девять рептилий из квартиры на севере Москвы в ходе проверки, инициированной после того, как 16-летнюю девочку дома укусила ядовитая змея. В частности, прокуроры изъяли варанов макрея и смарагдового, красного тегу, танимбарского и короткохвостого питонов, а также краснокнижного островного полоза и трех ядовитых змей – островную, цейлонскую и стройную куфию.

животныепроисшествия

