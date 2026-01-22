Форма поиска по сайту

22 января, 13:59

Происшествия

Девять рептилий изъяли из квартиры в Москве, где ядовитая змея укусила девочку

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители изъяли девять рептилий из квартиры на севере Москвы в ходе проверки, инициированной после того, как 16-летнюю девочку дома укусила ядовитая змея. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В квартире с животными, входящими в список СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. – Прим. ред.), проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми.

Прокуроры изъяли варанов макрея и смарагдового, красного тегу, танимбарского и короткохвостого питонов, а также краснокнижного островного полоза и трех ядовитых змей – островную, цейлонскую и стройную куфию. Жители квартиры не смогли предоставить документы на их приобретение и содержание.

В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов").

Ранее мужчина в Индии натравил ядовитую змею на супругу и выдал это за несчастный случай.

Жена Рупеша Сатишчандра Амберкара Нирджу Амберкар скончалась 10 июля 2022 года после того, как ее ужалила рептилия в доме. Соответствующие показания дали злоумышленник и три его друга.

Через три года следователь Анукул Донде заметил несоответствия в показаниях и снова открыл дело. Таким образом, был вычислен настоящий убийца.

