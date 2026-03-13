Новости

Новости

13 марта, 18:34

Экономика

Ретейлер H&M продлил исключительные права на два товарных знака

Шведский ретейлер одежды H&M продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на два товарных знака в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию знаков были поданы в 2006 году из Швеции, а зарегистрированы – в 2007-м. Новая дата истечения срока – 2036 год.

Знаки регистрировались по четырем классам (№ 3, 14, 18, 35) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет о веществах для стирки, благородных металлах и изделиях из них, коже, тростях, зонтах и услугах продвижения товаров для третьих лиц.

Ранее южнокорейская компания LG обратилась в Роспатент для регистрации двух своих товарных знаков – ThinQ Food и Express Fill. Документы поступили в федеральную службу 26 января 2025 года от компании "ЭлДжи электроникс инк".

Китайская компания Huawei также зарегистрировала два товарных знака в России. Положительное решение о регистрации Роспатент принял в феврале 2026-го.

