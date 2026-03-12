LG подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak

Южнокорейская компания LG обратилась в Роспатент для регистрации двух своих товарных знаков – ThinQ Food и Express Fill, передает ТАСС.

Документы поступили в федеральную службу 26 января 2025 года от компании "ЭлДжи электроникс инк". Марки охватывают два класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 7 и 11, включающие посудомоечные машины, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники.

О желании крупных южнокорейских компаний, в том числе LG Electronics, Hyundai Motor и Samsung Electronics, вернуться на российский рынок СМИ сообщали еще в марте 2025 года. Тогда журналисты связали это с возможным перемирием между Украиной и Россией.

В подтверждении своих намерений в феврале 2026-го LG заявила, что, несмотря на сложности с поставками комплектующих, продолжит сохранять рабочие места в РФ и будет работать над предотвращением износа собственного оборудования.