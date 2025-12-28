Samsung зарегистрировал в России два товарных знака

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Южнокорейская группа компаний Samsung зарегистрировала два товарных знака в РФ – Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки были поданы в Роспатент в августе прошлого года и апреле этого года. Товарные знаки зарегистрированы по классу № 9 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая включает разные виды теливизоров и мониторы.

Срок действия товарных знаков – до августа 2034 года и апреля 2035 года.

Ранее разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux в России. Заявка поступила 18 декабря из США от компании "Роблокс корпорейшн".

Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классам № 9, 35, 41 и 42 международной классификации товаров и услуг – компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, а также услуги онлайн-торговли, развлечений и разработка видеоигр.

