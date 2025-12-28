Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 12:44

Экономика

Samsung зарегистрировал в России два товарных знака

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Южнокорейская группа компаний Samsung зарегистрировала два товарных знака в РФ – Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки были поданы в Роспатент в августе прошлого года и апреле этого года. Товарные знаки зарегистрированы по классу № 9 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая включает разные виды теливизоров и мониторы.

Срок действия товарных знаков – до августа 2034 года и апреля 2035 года.

Ранее разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux в России. Заявка поступила 18 декабря из США от компании "Роблокс корпорейшн".

Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классам № 9, 35, 41 и 42 международной классификации товаров и услуг – компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, а также услуги онлайн-торговли, развлечений и разработка видеоигр.

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика