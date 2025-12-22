Разработчик Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux в России, сообщает ТАСС.

Заявка поступила 18 декабря из США от компании "Роблокс корпорейшн". Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классам № 9, 35, 41 и 42 международной классификации товаров и услуг – компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, а также услуги онлайн-торговли, развлечений и разработка видеоигр.

Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox, поскольку модерация платформы неоднократно показывала свою неспособность обеспечить безопасность материалов. Помимо этого, дети в игре подвергались сексуальным домогательствам.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что направит в РКН жалобы россиян по данному поводу, и подчеркнула, что понимает и разделяет обеспокоенность людей на фоне блокировок.

17 декабря стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с РКН и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе, включая те требования, которые могут рассмотреть в будущем.

