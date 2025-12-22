Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 09:28

Технологии

Разработчик Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux в России, сообщает ТАСС.

Заявка поступила 18 декабря из США от компании "Роблокс корпорейшн". Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классам № 9, 35, 41 и 42 международной классификации товаров и услуг – компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, а также услуги онлайн-торговли, развлечений и разработка видеоигр.

Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox, поскольку модерация платформы неоднократно показывала свою неспособность обеспечить безопасность материалов. Помимо этого, дети в игре подвергались сексуальным домогательствам.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что направит в РКН жалобы россиян по данному поводу, и подчеркнула, что понимает и разделяет обеспокоенность людей на фоне блокировок.

17 декабря стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с РКН и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе, включая те требования, которые могут рассмотреть в будущем.

Roblox готова работать, чтобы вернуть доступ к игре пользователям из РФ

Читайте также


технологии

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика