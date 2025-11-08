Кабмин РФ определил виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Фото: depositphotos/pressmaster

Российское правительство утвердило Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Этот документ определяет угрозы устойчивости и безопасности интернета, а также сам их регламент выявления, сообщает ТАСС.

В частности, в перечень угроз безопасности интернета было внесено отключение от мирового интернета – невозможность передачи информации и соединения между пользователями на территории РФ и иностранных государств.

Власти также определили, в каких случаях провайдеры могут не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам безопасности.

К примеру, операторы освобождаются от такой обязанности при нарушении работы техсредства (в случае несоответствия параметрам проектной документации или прекращения пропуска трафика), а также при обнаружении ресурсов, которые ограничиваются, несмотря на то, что не подлежат ограничению по закону.

Ранее в Госдуме заявили, что не обсуждают вопрос о входе в интернет по паспорту через портал "Госуслуги". Ни у депутатов, ни у властей в целом нет желания что-то запретить или ввести контроль за всеми, подчеркнули в ГД.

В октябре Роскомнадзор обязал авторов телеграм-каналов подтверждать владение ими через специального бота @Trustchannelbot. Ведомство пояснило, что такая процедура является единственным способом подтверждения прав на канал для мессенджера.