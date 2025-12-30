30 декабря, 16:51Происшествия
Интервалы увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Интервалы движения поездов увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, причиной случившегося стал человек на путях.
Ранее аналогичная ситуация произошла на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя время движение составов ввели в график.
До этого из-за человека на путях были увеличены интервалы на Кольцевой линии. Инцидент произошел на станции "Проспект Мира". Позже гражданина подняли на платформу, а движение ввели в график.