Интервалы увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Интервалы движения увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как уточнили в ведомстве, причиной стал человек на путях.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Большой кольцевой линии (БКЛ). Из-за пассажира на путях увеличились интервалы движения для составов, курсирующих против часовой стрелки. Спустя время все восстановили.

До этого интервалы были увеличены на Кольцевой линии после того, как гражданин оказался на путях станции "Проспект Мира". После случившегося человека оперативно подняли на платформу, а движение поездов ввели в график.