Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интервалы движения поездов временно увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что интервалы движения увеличены для тех составов, которые курсируют против часовой стрелки.

По данным Дептранса, в настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее интервалы движения поездов временно увеличивали на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. ЧП произошло на станции метро "Проспект Мира". После случившегося пассажир был своевременно поднят на платформу.

