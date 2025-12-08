Форма поиска по сайту

08 декабря, 12:43

Транспорт

Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи № 23, 27 и 30 задерживались в районе остановки "Коптевский рынок" утром 8 декабря. Это было связано с аварией на путях.

Ранее пассажиров предупредили, что по выходным с 6 декабря трамваи не будут ходить в Нагатине. В связи с изменениями, связанными с ремонтом путей на Нагатинской улице, маршрут № 47 пойдет от станции метро "Октябрьская" через "Нагатинскую" до Нижних Котлов, а трамвай № 49 не будет курсировать вообще.

В качестве замены выйдет автобус № 049, который будет проезжать от станции метро "Нагатинская" в Нагатино. В частности, у метро "Коломенская" по направлению от остановки "Нагатино" он будет останавливаться на трамвайной платформе на Судостроительной улице, а в сторону "Нагатинской" – на проспекте Андропова.

"Новости дня": беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тысяч пассажиров за три месяца

