03 декабря, 10:08

Транспорт

Первый беспилотный трамвай ни разу не нарушил ПДД за три месяца работы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Первый беспилотный трамвай, курсирующий по Москве, за три месяца работы ни разу не нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.

Сергей Собянин дал старт беспилотному трамваю в сентябре 2025 года. Транспорт перевозит пассажиров в восьмичасовом режиме по району Строгино.

"Инновационная технология, созданная столичными специалистами, доказывает свою безопасность и надежность", – отметили в Дептрансе.

С момента запуска беспилотный трамвай проехал свыше 20 тысяч километров, включая испытания, и перевез более 40 тысяч горожан. Также транспорт совершил почти 1,6 тысячи рейсов и точно придерживался графика, соблюдая ПДД.

"Согласно стратегии развития транспорта, до конца 2030 года беспилотными станут 2/3 трамвайного парка столицы. А к 2035 году инновационные решения внедрим на около 90% трамваев Москвы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что беспилотное такси может вернуться в столицу в 2026 году. В Минтрансе России отметили, что этот вид транспорта использовался в Москве в течение какого-то времени, однако его массовый выход в город пришлось отложить.

По мнению специалистов, сначала необходимо отработать все сценарии в контролируемых условиях, прежде чем дать беспилотному такси выезжать на дороги. Отмечалось, что последние испытания такого вида транспорта проходили на территории Сириуса и Иннополиса.

Беспилотный трамвай проехал 18 тысяч километров в Москве

