20 ноября, 14:04

Транспорт

Мишустин поручил связать все виды транспорта в единую опорную сеть за шесть лет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Необходимо за шесть лет связать все виды транспорта в стране в единую опорную сеть, поручил премьер-министр Михаил Мишустин во время форума "Транспорт России".

Кроме того, необходимо "существенно нарастить" мощности, что потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики, а также внедрения самых передовых методов, цифровых решений и инноваций.

Помимо этого, Россия будет расширять применение беспилотных такси, поездов и трамваев. По словам Мишустина, на пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, которые оснащены системами автоматического управления.

"Надо сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности этих решений. Есть у нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве эксперимента", – указал премьер.

Парк таких машин будет увеличиваться, после чего их начнут выводить на дороги общего пользования. Однако Мишустин добавил, что это произойдет после того, как будет подготовлена вся инфраструктура и завершена адаптация нормативно-правовой базы. Он отметил, что это будет "совсем скоро", но вопросы безопасности остаются приоритетными.

Премьер добавил, что Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. Согласно прогнозам экспертов, через 25 лет половина средств передвижения, которые есть в стране, будут работать без участия человека, заключил Мишустин.

Ранее стало известно, что первое беспилотное такси с водителем-испытателем может появиться в Москве в 2026 году. Указывалось, что в стране продолжится формирование полноценного рынка наземных перевозок беспилотным транспортом. Такие технологии будут внедряться после прохождения испытаний и подтверждения безопасности для людей.

