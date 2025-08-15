Беспилотные электробусы могут появиться в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электробусы с функцией беспилотного управления могут появиться в столице, рассказал гендиректор Мосгортранса Николай Асаул в ходе сессии в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

По его словам, предприятие заключило в прошлом месяце контракт на поставку 700 электробусов нового поколения. Некоторое число транспортных средств будет обладать функциями беспилотности.

"Это экспериментальные, конечно, будут модели, там порядка пяти штук, которые будут иметь полностью цифровое управление, и рулевое, и тормозное", – заметил Асаул.

Гендиректор Мосгортранса также уточнил, что электробусы нового поколения будут оборудованы электроуправляемой рулевой рейкой, интеллектуальным контролем скорости и системой зрения, а также лидарами, камерами распознавания и радарами.

"Все, что нужно для беспилотности, мы всем этим займемся в 2027 году", – заключил Асаул.

Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.

В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

