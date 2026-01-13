Форма поиска по сайту

Медведев посоветовал Трампу поспешить с захватом Гренландии

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией посоветовал президенту США Дональду Трампу поспешить с захватом Гренландии, пока остров не присоединился к России. Об этом политик написал в своем канале в мессенджере MAX.

"Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге", – отметил Медведев.

Он также указал на пользу для "оздоровления мирового климата" от захвата Гренландии Штатами. Таким образом Вашингтону удастся ликвидировать "осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла – мегаполисе Нуук", добавил Медведев.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. СМИ сообщали, что президент США приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

В свою очередь, Евросоюз разрабатывает планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

