Проект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США

Фото: depositphotos/eabff

Американский конгрессмен от Республиканской партии Рэнди Файн внес законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

Законопроект разрешает американскому лидеру Дональду Трампу принять необходимые шаги для присоединения Гренландии к США. Уточняется, что инициатива связана с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам со стороны России и Китая".

Документ также обязывает Трампа представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.

Ранее Трамп заявил, что КНР или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. Президент США заверил, что не допустит этого. В Белом доме подтвердили намерения Трампа приобрести Гренландию.

В США считают, что Дания после Второй мировой войны "вновь оккупировала" Гренландию, проигнорировав протокол ООН. В Вашингтоне подчеркнули, что политика острова в отношении Штатов должна основываться на принципах гостеприимства, а не враждебности.