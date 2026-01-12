В Белом доме заявили, что Трамп хочет приобрести Гренландию

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Штаты приобрели Гренландию. Он четко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он сказал, что он хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена в ходе военных действий Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Трамп сказал, что Штатам нужна Гренландия. После этого датский премьер-министр Метте Фредериксен призвал главу Белого дома прекратить такие заявления.

СМИ утверждали, что американский президент приказал создать план по захвату острова. Поручение якобы дали Объединенному командованию специальных операций (JSOC), но его сотрудники отказываются исполнять приказ.

В свою очередь, спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри указал, что Дания после Второй мировой войны "вновь оккупировала" остров и пренебрегла протоколом ООН.