Фото: телеграм-канал "ЧП Анапа"

Метеорит пролетел над Черным морем вечером 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, движение объекта было зафиксировано над водой. Он вошел в атмосферу Земли примерно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 километрах от Крымского моста. Расположенные на сооружении камеры должны были зарегистрировать момент появления тела и траекторию его полета, указали в лаборатории.

Движение болида происходило в северо-западном направлении в сторону Крыма и наблюдалось на протяжении примерно 4 секунд. За это время метеорит прошел расстояние от 100 до 200 километров, что исключает его техногенное происхождение. Скорости в диапазоне 25–50 километров в секунду доступны только объектам космической природы.

"На 1-й и 2-й секундах движения наблюдались 2 эпизода разрушения тела на фрагменты. Предположительно, еще около 2–3 секунд после прекращения яркого свечения мелкие фрагменты могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 километров, после чего выпали в акватории Черного моря", – говорится в публикации.

Предварительно, болид не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем. В масштабах планеты частота таких событий составляет от 1 до нескольких эпизодов в сутки.

При этом сообщения о том, что метеорит видели из достаточно удаленных мест, связаны с большой высотой, на которой появляется свечение высокоскоростных болидов, – от 70 до 100 километров.

"Это в сочетании с высокой яркостью свечения и темным фоном ночного неба позволяет наблюдать такие тела с очень больших дистанций, что иногда создает иллюзию пролета тела в непосредственной близости от наблюдателя", – объяснили ученые.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в разговоре с изданием "Абзац" уточнил, что данное космическое тело не представляет никакой опасности. По его словам, по его яркости можно предположить , что объект обладает небольшими размерами – где-то полметра или даже как баскетбольный мяч.

"Нет никаких сообщений о падении обломков, разрушениях", – указал специалист.

Ранее осколки метеорита повредили жилые дома в нескольких районах немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Обломки пробили крыши, однако из людей никто не пострадал. Очевидцы рассказали, что перед падением видели в небе яркий светящийся шар.