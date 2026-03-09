Bild: фрагменты метеорита повредили жилые дома в Германии

Фото: depositphotos/digitalstorm

Осколки метеорита повредили жилые дома в нескольких районах немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что фрагменты небесного тела упали на территории Хунсрюка, Айфеля и города Кобленц. Обломки пробили крыши и нанесли ущерб строениям.

Местные жители рассказали журналистам, что перед падением наблюдали в небе яркий светящийся шар. В правоохранительных органах подчеркнули, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее небольшой метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде. Местный житель вышел на прогулку с собаками, когда увидел на дорожке перед дверью странные обломки и кучу пыли.

Мужчина собрал осколки и отправил их на экспертизу, которая вскоре подтвердила, что это действительно метеорит.