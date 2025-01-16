CBC: метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде

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Небольшой метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде, его падение удалось снять на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает издание CBC, публикуя видео с падением метеорита.

Инцидент произошел в июле прошлого года на острове Принца Эдуарда. Местный житель Джо Велаидум вышел на прогулку с собаками, когда увидел на дорожке перед дверью странные обломки и кучу пыли.

Позже он проверил запись камеры видеонаблюдения и увидел на нем падение небесного объекта. Мужчина собрал осколки и отправил их на экспертизу, которая подтвердила, что это действительно метеорит.

Ученые полагают, что это стало первым в истории случаем, когда удалось зафиксировать на видео падение и звук удара метеорита.

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