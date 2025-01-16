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16 января, 05:01

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CBC: метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде

Метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде – СМИ

Фото: x.com/ualbertaScience

Небольшой метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде, его падение удалось снять на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает издание CBC, публикуя видео с падением метеорита.

Инцидент произошел в июле прошлого года на острове Принца Эдуарда. Местный житель Джо Велаидум вышел на прогулку с собаками, когда увидел на дорожке перед дверью странные обломки и кучу пыли.

Позже он проверил запись камеры видеонаблюдения и увидел на нем падение небесного объекта. Мужчина собрал осколки и отправил их на экспертизу, которая подтвердила, что это действительно метеорит.

Ученые полагают, что это стало первым в истории случаем, когда удалось зафиксировать на видео падение и звук удара метеорита.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут наблюдать парад планет 21 января, однако некоторые из них удастся увидеть только в телескоп. С вечера 21 января до утра 22-го числа при ясной погоде можно будет наблюдать Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий. По словам специалистов, Венера и Сатурн будут довольно яркими, однако за Нептуном, Ураном и другими планетами лучше следить с помощью телескопа.

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