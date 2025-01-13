Астроном Рублева: парад семи планет можно будет наблюдать 21 января 2025 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы смогут наблюдать парад планет 21 января, однако некоторые из них удастся увидеть только в телескоп. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, с вечера 21 января до утра 22-го при ясной погоде можно будет наблюдать Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Вечером после захода Солнца появятся Венера и Сатурн – две довольно яркие планеты. Нептун же будет виден только с помощью специальных инструментов – мощного бинокля или телескопа, пусть даже любительского.

Ночью на небе появится Юпитер, Марс и Уран. За последней планетой также лучше следить с помощью телескопа.

"Утром восходит Меркурий, который, к сожалению, редко можно наблюдать: он близок к Солнцу и все время теряется в его лучах. Но если взять общую картину, получается, с вечера до утра будет видно семь планет", – пояснила специалист.

Ранее ученые рассказали, что Марс будет находиться в астрономическом противостоянии 16 января 2025 года. Планета встанет напротив Солнца по отношению к Земле, ее поверхность будет ярко освещена солнечными лучами.