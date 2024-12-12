Марс окажется в астрономическом противостоянии в начале 2025 года

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Марс будет находиться в астрономическом противостоянии 16 января 2025 года, передают астрофизики портала starwalk.space. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Марс окажется напротив Солнца по отношению к Земле, и его поверхность будет ярко освещена солнечными лучами.

Марс реже вступает в противостояние с Землей, чем другие планеты, из-за того, что их орбитальные скорости примерно одинаковы. Это происходит примерно раз в 27 месяцев.

Астрономы отметили, что в противостоянии могут находиться не только планеты, но и кометы и астероиды. В частности, в случае с Луной это явление называется полнолунием.

Ранее стало известно, что более сотни вспышек в час ожидается во время пика звездопада Геминиды в ночь на 14 декабря.

Поток получил название по созвездию Близнецов (Gemini), так как в нем находится радиант, то есть область вылета метеоров. Причем, в отличие от большинства потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект под названием фаэтон, который позиционируется как нечто среднее между кометой и астероидом.

