Астроном Нароенков: москвичи смогут увидеть три звездопада в декабре 2024 года

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В декабре у жителей столицы будет шанс понаблюдать звездопад Северные Тауриды, Геминиды и Урсиды. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

По его словам, с 20 октября по 10 декабря действует метеорный поток Северные Тауриды. Пик его активности уже прошел (он приходился на 11–12 ноября), но вылетающие метеоры можно заметить и сейчас. Наблюдать лучше в 19:00 и позже. И поскольку поток малоактивный, нужно набраться терпения, чтобы увидеть метеоры.



Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН В декабре будет еще один звездопад – Геминиды. Его пик придется на 13–14-е числа. Наблюдать метеорный поток можно с 21:00 и в течение всей ночи. Ожидается до 150 метеоров в час.

Кроме того, с 17 по 26 декабря будет действовать метеорный поток Урсиды.

"Лучше всего наблюдать звездопад в пик его активности, это 21–22 декабря. Точка вылета метеоров находится в правом верхнем углу ковша Малой Медведицы. Начать наблюдение можно с 21:00. В целом увидеть звездопад можно, но поток очень слабый, всего 10 метеоров в час. Поэтому ожидать мощного звездопада не стоит. Для Урсид вероятность, что вы ничего не увидите, намного больше, чем для потока Гимениды", – отметил эксперт.

Тем не менее при условии ясной погоды попытаться понаблюдать за тремя потоками все же стоит: для этого специалист посоветовал выехать за город, где небо более темное.

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