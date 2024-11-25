Московский планетарий: самым коротким световым днем в России станет 21 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продолжительность светового дня в России и прочих странах Северного полушария Земли 21 декабря снизится до минимальных в году 6 часов 59 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

"К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до 7 часов 6,5 минуты", – уточнили в планетарии.

Отмечается, что Солнце до 17 декабря будет двигаться по созвездию Змееносца, после чего перейдет в созвездие Стрельца. По данным ученых, почти весь период декабря его полуденная высота будет составлять порядка 10 градусов.

В Москве с опозданием на 11 дней наступила метеорологическая зима. Синоптики ожидают, что на предстоящей неделе среднесуточная температура воздуха устойчиво будет находится в отрицательном секторе термометров.

Декабрь в столице прогнозируется с положительной аномалией температуры воздуха. Однако на сегодняшний день еще неизвестно, насколько велика она будет. Обычная норма декабря для ВДНХ – это минус 4,4 градуса.

