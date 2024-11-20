Синоптик Позднякова: декабрь в Москве будет теплее нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Декабрь в столице прогнозируется с положительной аномалией температуры воздуха, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

Однако синоптик подчеркнула, что на сегодняшний день еще неизвестно, насколько велика она будет. Обычная норма декабря для ВДНХ – это минус 4,4 градуса.

"Даже если аномалия будет хотя бы плюс 2 градуса, среднемесячная температура все равно будет отрицательная. То есть очень теплого декабря с одними оттепелями и отсутствием снега, скорее всего, не ожидается, не будет", – уточнила Позднякова.

При этом метеоролог обратила внимание, что пока также непонятно, сколько выпадет осадков за первый месяц зимы, так как вероятность нормы, избытка или их дефицита прогнозируется в равном соотношении.

Из-за снегопадов в Московском регионе уже начал формироваться временный снежный покров. Так, на метеостанциях МГУ, Михайловское, Подмосковной, Наро-Фоминске, Клину снежный покров составляет один сантиметр, в Волоколамске же – два сантиметра.

В свою очередь, постоянный снежный покров может установиться в мегаполисе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров. В начале последней недели ноября в столичном регионе может состояться полноценная "репетиция зимы". В эти дни после обильных снегопадов пройдут морозы.