Постоянный снежный покров может установиться в Москве после 23 ноября

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Вероятность того, что в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, в Москве установится постоянный снежный покров, очень велика. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, к концу недели столичный регион ожидает поворот к зиме, однако перед этим ноябрь порадует жителей и гостей Москвы теплой погодой. Практически всю неделю температура воздуха будет существенно выше климатической нормы.

Самым теплым будет четверг, 21 ноября, когда в дневные часы температура воздуха может достичь плюс 7 градусов. К вечеру пятницы и в субботу уже ожидается мокрый снег, местами сильный, а температура начнет заметно снижаться. К примеру, 23 ноября она в течение всех суток будет около нуля градусов.

"Это говорит о том, что к вечеру субботы уже будет подмораживать, и нас ожидает такой неприятный элемент, как гололедица", – отметила Позднякова.

Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября, добавили в центре погоды "Фобос". При этом в субботу снежный покров в столице может уже достигать 3–5 сантиметров.

На улицах Москвы уже установили контейнеры с щебнем, чтобы во время непогоды оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и другим объектам соцсферы, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подчеркнул, что полноценная "репетиция зимы" может состояться в столичном регионе в начале последней недели ноября, когда после обильных снегопадов пройдут морозы.

Московских автомобилистов призвали соблюдать внимательность за рулем в связи с ухудшением погоды. Водителям рекомендовали отложить поездки на личном транспорте, не отвлекаться за рулем, оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

В Москве и Подмосковье продолжают цвести некоторые растения-аллергены из-за теплой погоды. Точные сроки окончания сезона пыльцевой аллергии в этом году предсказать сложно – это может продолжиться до конца ноября и даже в декабре.