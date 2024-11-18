Синоптик Вильфанд заявил об аномально теплой погоде в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России в настоящее время наблюдается аномально высокая температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, причинами аномальной погоды стали глобальное потепление и перенос воздушных масс из Атлантики.

"Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4–5 градуса выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал <…> Там колоссальная аномалия", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он пояснил, что на востоке Уральского федерального округа температура выше нормы на 15–16 градусов. При этом, добавил Вильфанд, после такая аномалия будет наблюдаться в центре Якутии с 16–20 градусами.

"На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщал, что ожидать понижения температуры до отрицательных значений следует после 20 ноября. Согласно его прогнозу, 17 ноября температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы, а на следующей неделе – на 6 градусов.

С его слов, среднесуточная температура воздуха в столице должна становиться отрицательной с 15 ноября, однако в этом году такого не происходит.