Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 18 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и до 5 градусов тепла ожидается в московском регионе 18 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что ожидать понижения температуры до отрицательных значений следует после 20 ноября. Согласно его прогнозу, 17 ноября температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы, а на следующей неделе – на 6 градусов.

С его слов, среднесуточная температура воздуха в столице должна становиться отрицательной с 15 ноября, однако в этом году такого не произошло.