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15 ноября, 15:15

Общество

Синоптики выяснили, что климат Москвы стал менее континентальным

Синоптики выяснили, что климат Москвы стал менее континентальным

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Согласно исследованию синоптиков, климат Москвы за последние 243 года стал менее континентальным. Ученые выяснили, что среднегодовая температура в столице с 1780 года увеличилась почти на 3 градуса, при этом в сельской местности Подмосковья – на 1,6 градуса. Особенно заметно потеплел январь, когда температура поднялась на 5 градусов по сравнению с концом XVIII века. Такие изменения климата могут привести к более теплым зимам и жарким летам в будущем.

Эксперты отмечают, что глобальное потепление особенно интенсивно проявляется в Арктике, что вызывает экстремальные погодные явления по всему миру. В Москве метеорологическая зима задерживается, и синоптики прогнозируют ее наступление не раньше конца ноября или начала декабря.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов подчеркивает, что зима становится более мягкой и похожей на европейскую осень. В ноябре ожидается потепление с температурным фоном, далеким от зимних отметок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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