Климатолог Карнаухов: глобальное потепление пришло в РФ быстро из-за близости к Приполярью

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Глобальное потепление происходит в России быстрее, чем в других местах, в связи с близостью к Приполярью, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

В этом регионе температура растет быстрее, чем на экваторе, пояснил эксперт. В связи с этим и в России, поскольку она является северной страной, потепление происходит намного активнее.

По словам ученого, процесс глобального потепления, по сути, заключается в том, что температура на планете постепенно выравнивается.

"Если сравнивать крайние случаи планет, например Венера, там парниковый эффект очень большой. Парниковый эффект порядка 500 градусов, а разница между полюсом и экватором совсем небольшая – буквально 10–15 градусов. Потому что интенсивность процессов атмосферных тоже возрастает, и мы это видим. Поэтому немного сглаживается температура", – пояснил специалист.

При этом помочь улучшить международное положение страны может именно климатическая проблема, счел ученый. Он объяснил это тем, что Россия обладает ключевой ролью в поиске ее решения.

О том, что процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем по миру, ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что в тропических регионах тоже наблюдается потепление, однако там оно протекает медленно. В умеренных широтах этот процесс идет в 2,5 раза быстрее, а на северных территориях – в 3,5 раза активнее.