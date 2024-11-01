Средняя температура октября вошла в топ-3 самых высоких в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Средняя температура октября вошла в тройку самых высоких в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ушедший в историю октябрь 2024 года в столице продолжил теплые тенденции сентября и оказался на 1,9 градуса теплее климатической нормы. Со средней температурой 7,7 градуса он занял третье место в списке самых теплых октябрей в век глобального потепления", – сказал Леус.

По словам синоптика, прошедшему октябрю не удалось достичь показателей 2019 и 2008 годов с температурой 8,9 градуса, а также 2020 года, когда средняя температура воздуха составила 9,2 градуса.

При этом, отметил Леус, по объему дождей октябрь 2024 года занял седьмое место в списке самых влажных в XXI веке.

"В осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, попало 83 миллиметра небесной влаги, или 118% от месячной нормы", – заключил он.

В первый день ноября на Москву обрушился циклон "Мартина", который принес плотные облака, закрывающие небо, дожди и мокрый снег. ЦОДД в связи с непогодой призвал жителей города пересесть на метро. Москвичей также предупредили об усилении ветра, его порывы превысили 15 метров в секунду.

В столичном регионе за 12 часов 1 ноября выпала четверть от месячной нормы осадков.