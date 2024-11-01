Четверть месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за 12 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе за 12 часов выпала четверть от месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В осадкомер метеостанции ВДНХ попало 12 миллиметров, или 23% от нормы октября, в Бутове – 14 миллиметров, или 27% от всего месячного лимита", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом на территории Московской области больше всего осадков выпало в Волоколамске – 14 миллиметров при месячной норме 50 миллиметров. При этом дожди в регионе, пишет синоптик, продолжатся.

На Москву обрушился циклон "Мартина", который принес плотные облака, закрывающие небо, дожди и мокрый снег. ЦОДД в связи с непогодой призвал жителей Москвы пересесть на метро. Горожан также предупредили об усилении ветра, его порывы уже превышают 15 метров в секунду.

При этом воздушные гавани столичного региона на фоне непогоды работают в обычном режиме.

