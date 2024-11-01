ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД призвал жителей Москвы призвал пересесть на метро из-за дождя, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас движение остается интенсивным на внутренней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады, внутренней стороне МКАД в районе улиц Подольских Курсантов и Тверской.

При этом во второй половине дня локальные затруднения могут возникнуть на Ленинградском шоссе в направлении области, на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговой.

Вместе с тем вечерний разъезд в столице начнется раньше обычного, около 16:00. На этом фоне представители Центра рекомендовали столичным автомобилистам отправляться в дорогу до его наступления или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Горожане также могут воспользоваться городским транспортом.

Представители ведомства указали, что влияние на движение в Москве могут оказать погодные условия, короткий рабочий день, а также ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП. В связи с этим ЦОДД призвал автомобилистов сохранять за рулем внимательность и не отвлекаться на телефон во время движения.

В связи с непогодой пешеходов также попросили быть предельно внимательными на улице. Им рекомендовали не укрываться под деревьями. Водителям же посоветовали не парковать вблизи них автомобили.