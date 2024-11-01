Городские службы призвали москвичей быть внимательными из-за непогоды в пятницу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей города быть внимательными из-за непогоды в пятницу, 1 ноября, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В течение дня столицу накроют дождь, мокрый снег и сильный ветер. Всего может выпасть до 14 миллиметров осадков, а в отдельных районах города – до 20 миллиметров. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

Вечером температура воздуха перейдет через барьер в ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы.

Горожан в связи с этим попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок на личном транспорте.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус напоминл, что в пятницу столичный регион окажется под влиянием теплого сектора активного североатлантического циклона "Мартина".

По его словам, в такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, в начале дня пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В середине дня дожди усилятся, и количество выпавших осадков приблизится к суточным рекордным отметкам.

Синоптик подчеркнул, что усилится ветер и на короткое время повысится температура, при этом показания барометров, напротив, будут резко падать.

Ранее сообщалось, что в октябре в Москве выпало около 83 миллиметров осадков, что на 20% превышает месячную норму. Кроме того, минувший месяц стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы. В свою очередь, 1 ноября может стать самым дождливым за всю историю метеорологических измерений.

В данный момент в Москве идет дождь средней интенсивности, местами который сопровождает мокрый снег. Ветер южный с порывами 4 метра в секунду, влажность воздуха установится на максимальных значениях – 100%. При этом атмосферное давление пониженное –738,6 миллиметра ртутного столба.

С 1 по 2 ноября в Москве выпадет 27 миллиметров осадков. В пятницу утром в Москве произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.

Вместе с тем на ближайшие два дня в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. В это же время в Москве и Подмосковье местами пройдет сильный дождь.