Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 1 и 2 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы объявлен в столичном регионе на 1 и 2 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

В период с 06:00 до 15:00 1 ноября местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а с 15:00 1 ноября до 21:00 2 ноября – до 20 метров в секунду.

В это же время в Москве и Подмосковье местами пройдет сильный дождь. Кроме того, с полуночи 2 ноября до конца суток не исключена гололедица.

Ранее синоптики заявляли, что в пятницу, 1 ноября, жителей столичного региона ждет всплеск тепла до 10 градусов, однако уже к ночи температура резко упадет и к утру субботы, 2 ноября, столбики термометров окажутся на уровне минус 1 градуса. Днем будет не выше 2 градусов.

Заместитель начальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков, в свою очередь, спрогнозировал снегопад в Москве в понедельник, 4 ноября. По его словам, 5 ноября будет холодно, поэтому снег пролежит сутки-двое, пока не станет теплее. Вероятно, тепло придет после 6 ноября.

