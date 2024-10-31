Порывы ветра в отдельных районах Москвы могут достичь 20 метров в секунду 31 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра в Москве в четверг, 31 октября, будут достигать 15 метров в секунду, а в отдельных районах – до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства в телеграм-канале.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

В связи с непогодой представители "Автодора" рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Дождь и мокрый снег прогнозируются местами на трассах М-1 "Беларусь", М-11 "Нева", М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-12 "Восток".

В пятницу, 1 ноября, на столицу обрушится североатлантический циклон "Мартина". В городе за сутки выпадет половина от месячной нормы осадков.

Кроме того, в ночь на 1 ноября в Москве будет от 0 до 3 градусов, днем потеплеет до 6–9 градусов. Вечером возможны сильные порывы ветра, которые могут достигнуть 16–21 метра в секунду.