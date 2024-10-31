"Автодор" призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за похолодания и непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с неблагоприятными погодными условиями и похолоданием автомобилистам следует быть предельно внимательными на российских дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Об этом предупредили представители государственной компании "Автодор" в телеграм-канале.

По данным компании, в дневное время на трассах М-1 "Беларусь" и М-11 "Нева" местами прогнозируется кратковременный дождь, который будет идти на всем протяжении дорог. В ночные часы на автодорогах пройдет мокрый снег с переходом температуры через ноль.

Аналогичный прогноз ожидается и на трассе М-3 "Украина". В свою очередь, дождь также пойдет в некоторых местах днем на территории Московской и Тульской областей на дороге М-4 "Дон". При этом ночью он продолжится со снегом еще в Липецкой и Воронежской областях.

Также, по данным компании, под непогоду в ближайшие сутки подпадет трасса М-12 "Восток", проходящая от Москвы до Казани.

Вместе с тем на Москву в пятницу, 1 ноября, обрушится североатлантический циклон "Мартина". В столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков. Его путь начнется с акватории Ботнического залива, после чего циклон дойдет до столичного региона, преодолев более тысячи километров.

Всего с 1 по 2 ноября в мегаполисе выпадет 27 миллиметров осадков. Кроме того, в пятницу утром в столице произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега, который не успеет составить снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.